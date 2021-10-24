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Пропустивший семь голов от «Зенита» вратарь «Спартака» Максименко попал в тренды Twitter

24 октября, 23:12
Александр Максименко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Голкипер «Спартака» Александр Максименко попал в тренды Twitter. Это произошло после того, как он пропустил семь мячей в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:7).

«Спартак» впервые в истории проиграл с таким результатом. Это самое крупное поражение команды в чемпионате России. В составе победителей по дублю сделали Сердар Азмун и Андрей Мостовой. Также отличились Клаудиньо, Артем Дзюба (с пенальти) и Александр Ерохин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах, «Спартак» идет на 7-й строчке с 17 очками в 12 играх.

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 12-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры