Пропустивший семь голов от «Зенита» вратарь «Спартака» Максименко попал в тренды Twitter
24 октября, 23:12
Голкипер «Спартака» Александр Максименко попал в тренды Twitter. Это произошло после того, как он пропустил семь мячей в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:7).
«Спартак» впервые в истории проиграл с таким результатом. Это самое крупное поражение команды в чемпионате России. В составе победителей по дублю сделали Сердар Азмун и Андрей Мостовой. Также отличились Клаудиньо, Артем Дзюба (с пенальти) и Александр Ерохин.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах, «Спартак» идет на 7-й строчке с 17 очками в 12 играх.
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 12-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю