«Спартак» разбирается в причинах задержания болельщиков на стадионе в Санкт-Петербурге
«Спартак» выступил с заявлением по поводу задержания болельщиков команды на стадионе в перерыве матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:7).
«По предварительной информации пятеро болельщиков «Спартака» были задержаны в периметре стадиона. Разбираемся в причинах и обстоятельствах задержания. Изучаем записи системы видеонаблюдения, исходя из которых оценим обоснованность применения силы и спецсредств со стороны полиции. Сотрудники службы безопасности «Спартака» находятся на связи с задержанными болельщиками, полицией и службой безопасности стадиона», — сказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
Ранее появлялась информация о том, что сотрудники полиции задержали пятерых болельщиков «Спартака» в перерыве матча с «Зенитом» и избили их, используя дубинки и электрошокеры.
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