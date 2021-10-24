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«Это РУИна». Реакция болельщиков «Спартака» на разгром от «Зенита»

24 октября, 23:15
Футболисты «Спартака» после поражения от «Зенита». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Спартака» после поражения от «Зенита». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Болельщики «Спартака» отреагировали на разгромное поражение команды от «Зенита» (1:7) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

Это поражение стало самым крупным для красно-белых в истории премьер-лиги.

Кирк Дуглас: «Браво, господин Федун! Вы обещали нам рекорды — и мы их получаем! Вы обещали незабываемое столетие клуба — этого мы теперь точно не забудем!»

«Эдпитер»: «Это РУИна».

Sergey Stepanov: «Думал посмотреть футбол, а тут home video показывали оказывается!»

Дед Petrovich: «В советские времена, наверное, весь состав матчей на пяток сослали бы в дубль!»

Арктика: «Каждый, кто видел этот матч, уже может сказать своим детям и внукам: «Я видел 1-7». Об игре говорить нет смысла — «Зенит» тот же, «Спартак» никакой. От слова совсем. В тот футбол — который ставит им Витория (хороший, кстати, футбол) игроки играть не могут. Не хватает ни сил, ни исполнения. Скамейки нет. Максименко пропускает 7, не задевая мяч ни в одном из ударов. И еще вначале Джикия головой выбивает с линии. Но Максименко в строю. Рую лучше эвакуироваться из клуба. Хорошая плюха всем, болельщикам, Рую, Федуну, Зареме, Камоцци. «Спартак» не умрет — нет. Но 1-7 помнить будут всегда».

Markonie: «Интресно, чтобы уволить тренера и разогнать всю эту команду лузеров — нужно проиграть 2-12?»

Alex111: «Спасибо тебе, Господи, что мы сегодня встречались с «Зенитом», а не оказались на месте «МЮ». Иначе были бы в книге рекордов Гиннесса».

Зенит — Спартак

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Иван Торопцев все материалы автора

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  • pyotrnibw@inbox.ru

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    25.10.2021

  • slonik2012

    Хочешь сей,а хочешь-куй.Всё равно получишь..Руй.

    25.10.2021

  • Justas!

    У каждого Наполеона бывает своё Вватерлоо! ;) Обидно, что проиграли какому-то "Зениту", который сливаетт никакому "Ювентусу".

    24.10.2021

  • Dim711

    Как тренировались, так и сыграли.

    24.10.2021