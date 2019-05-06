В понедельник возобновился процесс над нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским тренером Александром Протасовицким.

Подсудимые обвиняются в участии в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

В суде начались прения: прокурор Светлана Тарасова выразила удивление экспертизами, которые предоставила защита.

– Были поставлены под сомнения травмы Пака. Хочу напомнить, что в состоянии шока человек может даже с переломом ноги встать и побежать, – сказала прокурор. – Но уважаемая защита почему-то этот факт просто забыла. Защита предоставила несколько независимых исследований. Согласно УПК РФ это вообще не должно являться доказательством защиты.

Лично у меня при изучении этих чудо-заключений у меня возникли сомнения в квалификации этих специалистов. Потому что заключения содержали огромное количество орфографических и пунктуационных ошибок, слова разговорного стиля. Я уже не говорю о содержании написанного. И там не было ни одного прямого заключения, все утверждается в обтекаемых формулировках. Потому что ни один человек не будет утверждать вещи, за которые он может быть привлечен к ответственности. (Александр Рогулев)​

Суд Кокорина и Мамаева: прокурор идет в атаку. Live!