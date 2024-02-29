Прокуратура Нидерландов не была в курсе задержания Промеса в ОАЭ

Прокуратура Нидерландов не была в курсе задержания форварда «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.

Об этом сообщила пресс-секретарь отдела прокуратуры по апелляции Туша Эссед.

«Мы не были в курсе», — цитирует Эссед РИА «Новости».

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что футболиста задержали в аэропорту, он находится в отделении полиции.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему.

19 июня 2023 года футболист также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

В текущем сезоне в активе Промеса 8 голов и 8 результативных передач в 21 матче во всех турнирах.