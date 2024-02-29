Радимов: «Оренбург» в моем понимании — первый кандидат на вылет"

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между ЦСКА и «Оренбургом».

«В моем понимании «Оренбург» — первый кандидат на вылет. Уход Капленко очень сильно им помешает, конечно. Деограсия в какой-то момент команду встряхнул, но дальше я чего-то такого особенного от них не увидел. Думаю, ЦСКА эту встречу выиграет», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Игра между «ЦСКА» и «Оренбургом» пройдет 2 марта на «ВЭБ Арене». Начало — в 14.30 (мск).

После 18 туров РПЛ армейцы занимают восьмое место, набрав 28 очков. Оренбуржцы идут 14-ми с 15 очками.