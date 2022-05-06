Комбаров объяснил, за счет чего «Спартак» может одержать победу над «Уралом»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 28-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против «Урала».

«Думаю, «Спартаку» сейчас очень нужны очки в матче с «Уралом». Близится конец чемпионата, и игроки хотят реабилитироваться перед болельщиками за такой сезон. Уверен, что «Спартак» будет сверхмотивированным. Конечно, «Спартак» может победить», — сказал Комбаров «СЭ».

Матч «Урал» — «Спартак» пройдет в субботу, 7 мая. Игра начнется — в 14.00 (мск).

«Спартак» с 34 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» — 14-й и 27 баллов.