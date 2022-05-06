Петржела: «Дзюба не подойдет «Црвене». Там техничные и быстрые игроки. Зачем он им?»

Экс главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном переходе форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Не понимаю, зачем «Црвена Звезда» хочет Дзюбу. Зачем он им? Команда очень техничная, там самые быстрые игроки. Дзюба не подойдет такой команде. Тем более зачем Дзюбе «Црвена Звезда» для Лиги чемпионов, если игроки там хуже, чем в «Зените». Видимо, Дзюба хочет уйти. Ничего страшного в этом нет. Для «Зенита» это не станет большой потерей, там много хороших игроков», — сказал Петржела «СЭ».

В сезоне-2021/22 Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Зенит». Контракт 33-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года.

Вчера, 5 мая, генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб заинтересован в подписании контракта с Дзюбой.