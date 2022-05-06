Бывший футболист «Зенита» Роман Широков высказался о возможном переходе форварда Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Трудно сказать, позволит ли уровень Дзюбы заиграть ему в «Црвене». Я давно не видел «Црвену Звезду». Наверное, позволит. Захочет ли сам Артем ехать? Что касается его приобретения для помощи в попадании в Лигу чемпионов, то опыт выступления там у Дзюбы, может, и есть. А есть ли у него опыт помочь выйти в Лигу чемпионов? Не знаю, насколько реален такой переход», — приводит «Чемпионат» слова Широкова.

В сезоне-2021/22 Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Зенит». Контракт 33-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года.

Вчера, 5 мая, генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб заинтересован в подписании контракта с Дзюбой.