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Широков — о Дзюбе в «Црвене Звезде»: «Захочет ли сам Артем туда ехать?»

Широков оценил вероятность перехода Дзюбы в «Црвену Звезду»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Роман Широков высказался о возможном переходе форварда Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Трудно сказать, позволит ли уровень Дзюбы заиграть ему в «Црвене». Я давно не видел «Црвену Звезду». Наверное, позволит. Захочет ли сам Артем ехать? Что касается его приобретения для помощи в попадании в Лигу чемпионов, то опыт выступления там у Дзюбы, может, и есть. А есть ли у него опыт помочь выйти в Лигу чемпионов? Не знаю, насколько реален такой переход», — приводит «Чемпионат» слова Широкова.

В сезоне-2021/22 Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Зенит». Контракт 33-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года.

Вчера, 5 мая, генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб заинтересован в подписании контракта с Дзюбой.

Артем Дзюба. «Црвена Звезда» — идеальный вариант для Дзюбы. Россию он уже не удивит

Источник: https://www.championat.com/football/news-4686823-zahochet-li-sam-artyom-ehat-shirokov-o-vozmozhnom-perehode-dzyuby-v-crvenu-zvezdu.html
Артем Дзюба
Роман Широков
Футбол
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ФК Црвена Звезда
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