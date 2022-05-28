Проект Кубка лиги обсудят на общем собрании клубов РПЛ 30 мая

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о работе над проведением Кубка лиги.

15 июля исполком Российского футбольного союза (РФС) установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка лиги, а также для заключения контрактов с основными спонсорами.

«Появилась ли конкретика по формату Кубка лиги и основным спонсорам? Обсудим на общем собрании в понедельник. Рабочая группа подготовила определенные предложения, которые вынесем в понедельник», — приводит слова Пивоварова Sport24.