РФС будет платить детским тренерам за игру воспитанников во взрослом футболе

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» рассказал о том, что через два года РФС будет стимулировать выплату тренерам, исходя из количества минут, проведенных воспитанником во взрослом футболе.

«К 2025 году РФС будет осуществлять стимулирующую выплату тренерам в зависимости от количества минут, проведенных воспитанником во взрослом футболе», — заявил Дюков.