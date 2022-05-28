В РФС сообщили о росте количества граждан, занимающихся футболом

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» рассказал о стратегии развития футбола в России.

«В 2021 году мы продолжали работу по стратегии до 2030 года. Нам удалось обеспечить рост количества граждан, занимающихся футболом, количество тренеров, футбольных школ. В рамках реализации проекта «Футбол в школе» мы планируем проводить школьную лигу. Количество школ вырастет до 2000, ожидаем рост вовлеченных школьников. В 83 регионах страны будет футбол в школах. Учителя физкультур смогут проходить обучение и получать лицензию РФС», — сказал Дюков.