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«Принципиально важно полноценно доиграть сезон». Сенников — о важности доигровки

04:39
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Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников отметил важность доигровки сезона, прерванного из-за коронавируса. Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня.

— На мой взгляд, принципиально важно полноценно доиграть сезон, — цитируют «Известия» Сенникова. — Прежде всего это нужно самим футболистам. Представляете, у них зимой был перерыв три месяца, потом немного поиграли, и еще полгода перерыв. Когда спортсмен не играет, он деградирует. Любой футболист тренируется, чтобы играть — это вся его жизнь, и как без этого существовать, я не представляю.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1013386/sevastian-terletckii/test-na-uverennost-gotovy-li-kluby-k-vozobnovleniiu-rpl

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




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