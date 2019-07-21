"Причины поражения в недостатке мастерства футболистов "Динамо". Нападающий москвичей согласился с Хохловым

Нападающий "Динамо" Рамиль Шейдаев после поражения в матче 2-го тура чемпионата России от "Рубина" (0:1) отметил, что его команде в матче с казанцами не повезло.

– Не получилось забить хорошие моменты, – посетовал Шейдаев. – Не знаю, в чем причина. Не повезло. Надеюсь, в следующих матчах нам повезет больше.

– Дмитрий Хохлов сказал, что не нужно сваливать это поражение на невезение, а причины в недостатке мастерства у футболистов. Вы согласны с тренером?

– Да, можно согласиться. Нужно больше работать на тренировках.

– В раздевалке была тишина или жесткий разговор?

– Это внутренние дела. Конечно, никто не доволен. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)

Дмитрий Хохлов: "Это не невезение. Это уровень мастерства"