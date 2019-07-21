Дмитрий Хохлов: "Это не невезение. Это уровень мастерства"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после поражения от "Рубина" (0:1) в матче второго тура чемпионата России жестко оценил игру своих футболистов. Казанцы играли в меньшинстве с 36-й минуты встречи.
– Сразу хочу извиниться перед болельщиками, – начал Хохлов. – Это недопустимо.
– Почему вам так не везет? Столько моментов.
– Это не невезение, это мастерство. Сколько бы моментов ни создавали, мы их не реализуем. Это уровень мастерства. Ничего не меняется. Решать исход игры надо было еще в первом тайме.
– Только ли мастерство?
– Если выход один на один Кардозу не реализует, если Юсупов не реализует момент с семи метров – что это, как объяснить?
– Ожидается ли появление нападающего?
– Мы его ждем.
– Что происходило в раздевалке?
– Не буду рассказывать.
– Что с Рыковым? Есть ли вероятность, что он уйдет в другой клуб?
– Речи об этом не идет.
– Поясните замены, пожалуйста
– Грулев слабо провел первый тайм. Поэтому заменили. Паршивлюк сам попросил замену – только набирает кондиции. Панченко был нужен, чтобы держать мяч в большинстве.
– Как оцените игру Каборе?
– Достаточно хорошо. (Дмитрий Зеленов)
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