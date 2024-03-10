Президент «Урала» сообщил, что Гончаренко не покинет команду: «Расставаться из-за нескольких проигранных матчей — неправильно»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера Виктора Гончаренко.

В субботу, 9 марта, екатеринбургский клуб дома уступил «Зениту» (1:4) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Гончаренко будет работать и исправлять ситуацию. Он хороший тренер, который нам очень нравится. Он все проблемы команды видит и знает, что надо делать. Расставаться из-за нескольких проигранных матчей — неправильно», — сказал Иванов «СЭ».

На данный момент «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.