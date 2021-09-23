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Экс-спортивный директор «Тамбова» — об обысках: «Какая-то чушь! Кому-то это все выгодно»

22:05
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Бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал об обысках в рамках уголовного дела.

«Какая-то чушь! Нужно же что-то выдумывать! Информация о мошенничестве? Слушайте, правоохранительные органы что-то пытаются найти. Но пока нет никаких обвинений. Я уже ничему не удивляюсь… Кому-то это все выгодно. «Тамбова» не стало. И нужно кого-то крайним сделать.

Конечно, я переживаю. Такой был путь был пройден с клубом. А сейчас «Тамбова» нет. Боюсь ли я обвинений в мошенничестве? Нет, не боюсь! Я в себе уверен», — сказал Худяков «СЭ».

Обыски по делу футбольного клуба «Тамбов» проводятся одновременно в нескольких регионах. Следственные действия проходят в рамках возбужденных уголовных дел по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источники «СЭ» утверждают, что руководители и должностные лица бывшего футбольного клуба подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет.

По данным следствия, город выделял на «Тамбов» около миллиарда в год, которые присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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