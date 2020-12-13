Президент «Урала» Григорий Иванов после матча с 18-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:2) оценил работу арбитра Алексея Сухого.

— Считаю, мы играли хорошо. Единственное — немного испугались в первые 15 минут, задергались, не знали, куда бежать. Егорычев прилично сыграл на месте Бикфалви, гол забил. Мяч держал, качественные передачи выполнял. Вообще команда смотрелась! В эпизоде с первым голом только не доработали.

А вот второй мяч ЦСКА... Такие пенальти не ставят! Да еще и ВАР «удружил». Ну если ты видишь, что ничего не случилось, зачем ты идешь смотреть этот ВАР?! Что-то с нашими с судьями происходит... Казарцев вот вчера натворил в матче «Ротор» — «Уфа».

Не очень хочу вдаваться в тему судейства. Но мы напишем письмо в РФС, попросим разобрать работу Сухого в ряде эпизодов. Еще сам все пересмотрю. Решим.

Я считаю, что судейство должно быть одинаково объективным в обе стороны. В течение всего матча Магнуссон задевал Пашу и фолил на нем. Даже в эпизоде с удалением Паша убегал от него и тот, понимая это, начал первый его цеплять. Когда судья показал вторую желтую Паше, он аргументировал это тем, что Паша бросил в него мяч, хотя все мы видели, что мяч никто не бросал. Паша вспылил, да — некрасивый поступок. Учитывая их борьбу с Магнуссоном весь матч, удалять Павла я бы не стал. Я смотрел матч очень внимательно, все спорные решения трактовались в пользу армейцев. Сейчас хорошо работает судейско-экспертная комиссия — мы попросим их разобраться. Должен был быть штрафной в нашу пользу, а в итоге вторая желтая. Пусть разбираются эксперты в этом, повторюсь, мы будем оспаривать это решение. По ощущениям, симпатии арбитра были к ЦСКА. Если спросить сейчас, довольны ли судейством в тренерском штабе ЦСКА, то я думаю, что они ответят наоборот. Судейство — всегда спорная вещь. Алексей вроде хороший парень, но сегодня я в нем немного разочаровался.

Конечно, порядка стало побольше. Тенденция к улучшению есть. Хочу поблагодарить судейский комитет. Но все равно в каждом туре такие ляпы... Ну они же опытные парни, а такое допускают... Не знаю. Сложно это комментировать. Арбитры, вы же смотрите футбол, ну как-то учитесь, прогрессируйте что ли уже.

(Виталий Айрапетов, Владимир Пушкарев)