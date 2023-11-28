Президент «Урала» Иванов рассказал о состоянии полузащитника Сиссе

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о самочувствии полузащитника команды Ибраима Сиссе.

В матче 16-го тура против «Краснодара» Сиссе получил травму и был заменен уже на 11-й минуте.

«С Сиссе все хорошо, травма оказалась несерьезной. Уже сегодня он тренировался вместе с командой. Никаких проблем», — сказал Иванов «РБ Спорт».

«Краснодар» после поражения от «Урала» (1:3) в матче 16-го тура упустил лидерство в чемпионате России и теперь отстает от «Зенита» на 1 очко. «Урал» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.