Агент Тюкавина отказался отвечать на вопрос о контракте нападающего

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов отреагировал на вопрос о продлении контракта футболиста.

«Не хочу комментировать контракт Кости до игры с «Зенитом». Интерес из Европы? Звоните в «Динамо»: у них там руководство и Степашин — они вам и ответят на все ваши вопросы», — сказал Сафонов Sport24.

Ранее сообщалось, что контракт 21-летнего форварда с «Динамо» автоматически продлился до июня 2025 года. На счету Тюкавина 7 забитых мячей и 5 голевых передач в 16 матчах текущего сезона чемпионата России.