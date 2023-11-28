Агент Тюкавина отказался отвечать на вопрос о контракте нападающего
Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов отреагировал на вопрос о продлении контракта футболиста.
«Не хочу комментировать контракт Кости до игры с «Зенитом». Интерес из Европы? Звоните в «Динамо»: у них там руководство и Степашин — они вам и ответят на все ваши вопросы», — сказал Сафонов Sport24.
Ранее сообщалось, что контракт 21-летнего форварда с «Динамо» автоматически продлился до июня 2025 года. На счету Тюкавина 7 забитых мячей и 5 голевых передач в 16 матчах текущего сезона чемпионата России.
Источник: Sport24
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