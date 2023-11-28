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Агент Тюкавина отказался отвечать на вопрос о контракте нападающего

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Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов отреагировал на вопрос о продлении контракта футболиста.

«Не хочу комментировать контракт Кости до игры с «Зенитом». Интерес из Европы? Звоните в «Динамо»: у них там руководство и Степашин — они вам и ответят на все ваши вопросы», — сказал Сафонов Sport24.

Ранее сообщалось, что контракт 21-летнего форварда с «Динамо» автоматически продлился до июня 2025 года. На счету Тюкавина 7 забитых мячей и 5 голевых передач в 16 матчах текущего сезона чемпионата России.

Источник: Sport24
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Факел – Балтика
 - : -
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Сочи – Кр. Советов
 - : -
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Пари НН – Урал
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Оренбург
 - : -
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