Мостовой заявил, что Тюкавин в настоящее время выглядит предпочтительнее Смолова

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о Федоре Смолове и Константине Тюкавине из «Динамо».

«Подбор исполнителей у «Динамо» — один из сильнейших в российском чемпионате. В атаке у команды очень достойная конкуренция — на каждую позицию по два игрока. Тюкавин или Смолов? Прямо сейчас Тюкавин предпочтительнее. Федор уже играет вспышками, не показывает высокий уровень игры в каждом матче», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 20 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 8 голами и 5 результативными передачами. На счету 33-летнего Смолова 4 забитых мяча и 4 голевые передачи в 19 играх.

«Динамо» набрало 28 очков за 16 туров и располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России.