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Сегодня, 20:22

Мостовой заявил, что Тюкавин в настоящее время выглядит предпочтительнее Смолова

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о Федоре Смолове и Константине Тюкавине из «Динамо».

«Подбор исполнителей у «Динамо» — один из сильнейших в российском чемпионате. В атаке у команды очень достойная конкуренция — на каждую позицию по два игрока. Тюкавин или Смолов? Прямо сейчас Тюкавин предпочтительнее. Федор уже играет вспышками, не показывает высокий уровень игры в каждом матче», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 20 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 8 голами и 5 результативными передачами. На счету 33-летнего Смолова 4 забитых мяча и 4 голевые передачи в 19 играх.

«Динамо» набрало 28 очков за 16 туров и располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-sejchas-tyukavin-predpochtitel-nee-smolova/
Александр Мостовой
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Бенхамин Гарре

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

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 13 1 4
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