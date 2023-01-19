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Сегодня, 17:06

«Сочи» продлил контракт с Нобоа по схеме «1+1»

Иван Шитик
Корреспондент
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Кристиан Нобоа.
Фото ФК «Сочи»

«Сочи» продлил контракт с полузащитником Кристианом Нобоа по схеме «1+1», сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 37-летний полузащитник провел 16 матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и одной результативной передачей.

Прежний контракт эквадорца с «Сочи» истека по окончании нынешнего сезона.

Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года. Также он выступал в России за «Динамо», «Ростов» и «Зенит».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Бавария

П2

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27%

1.63

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26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Кристиан Нобоа
ФК Сочи
2
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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