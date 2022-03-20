Президент РПЛ Ашот Хачатурянц вернулся в Москву

В субботу, 19 марта, президент РПЛ Ашот Хачатурянц прилетел в Москву, сообщает «РБ Спорт».

9 марта стало известно, что Хачатурянц находится не в России. По неофициальным данным, он был в Лондоне. Сам глава лиги позднее сообщил, что уехал из Москвы «по личным обстоятельствам» и находился не в Англии.

19 марта Хачатурянц вернулся в Москву и уже приступил к работе в очном режиме. Сам президент РПЛ подтвердил эту информацию. 22 марта он проведет общее собрание клубов лиги.

Хачатурянц был избран президентом РПЛ 22 ноября прошлого года. До этого менеджер работал председателем судейского комитета РФС.