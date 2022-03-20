ЦСКА — «Рубин»: судья правильно удалил Ломовицкого

На 44-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Рубин» правильно поступил арбитр Кирилл Левников: он вынес второе предупреждение игроку гостей Александру Ломовицкому и удалил его с поля. Полузащитник казанской команды безрассудно пошел в единоборство с Хесусом Мединой и попал ему шипами в голеностоп.

В подтрибунном помещении футболист после удаления в матче чуть не сломал дверь, не сдержав эмоции.