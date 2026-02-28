Галактионов о словах Тикнизяна: «Начали проветривать раздевалку. Она чистая и здоровая»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на интервью бывшего защитника команды Наира Тикнизяна, в котором футболист упрекнул специалиста.

Тикнизян летом 2025 года перешел из «Локомотива» в «Црвену Звезду», до этого сообщалось о конфликте между защитником и Галактионовым. В недавнем интервью каналу FONBET 26-летний игрок в том числе резко ответил на обвинения в неблагодарности со стороны тренера.

— Мне сказали, что выйдет интервью Наира. Я себя настроил его не смотреть. До сих пор не видел — только отрывки в тексте. Не первый раз за несколько дней до игры «Локомотива» выходят вещи, которые дестабилизируют обстановку в команде. Оно же не за неделю до вышло. Мы прекрасно знаем, кто инициатор. Когда мы начали всех хватать, они все друг друга сдали.

Что касается самого срыва Наира, то сейчас очень сложные перепады погоды. Так что надо аккуратно к этому относиться. Наша команда двигается в правильном направлении. Мы начали проветривать нашу раздевалку. Теперь она абсолютно чистая и здоровая, — заявил Галактионов.

Тикнизян выступал за «Локомотив» с 2021 года. Всего он провел 122 матча за московскую команду, в которых отметился 16 голами и 17 результативными передачами.

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