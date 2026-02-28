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28 февраля, 19:58

Галактионов о словах Тикнизяна: «Начали проветривать раздевалку. Она чистая и здоровая»

Артем Бухаев
Корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на интервью бывшего защитника команды Наира Тикнизяна, в котором футболист упрекнул специалиста.

Тикнизян летом 2025 года перешел из «Локомотива» в «Црвену Звезду», до этого сообщалось о конфликте между защитником и Галактионовым. В недавнем интервью каналу FONBET 26-летний игрок в том числе резко ответил на обвинения в неблагодарности со стороны тренера.

— Мне сказали, что выйдет интервью Наира. Я себя настроил его не смотреть. До сих пор не видел — только отрывки в тексте. Не первый раз за несколько дней до игры «Локомотива» выходят вещи, которые дестабилизируют обстановку в команде. Оно же не за неделю до вышло. Мы прекрасно знаем, кто инициатор. Когда мы начали всех хватать, они все друг друга сдали.

Что касается самого срыва Наира, то сейчас очень сложные перепады погоды. Так что надо аккуратно к этому относиться. Наша команда двигается в правильном направлении. Мы начали проветривать нашу раздевалку. Теперь она абсолютно чистая и здоровая, — заявил Галактионов.

Наир Тикнизян с&nbsp;Михаилом Галактионовым в &laquo;Локомотиве&raquo;.«Где его мужское начало?» Тикнизян жестко раскритиковал Михаила Галактионова

Тикнизян выступал за «Локомотив» с 2021 года. Всего он провел 122 матча за московскую команду, в которых отметился 16 голами и 17 результативными передачами.

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Михаил Галактионов
Наир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Матч «Динамо» Махачкала — «Рубин» начался при снегопаде
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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