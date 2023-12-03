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Президент РПЛ Алаев ответил, есть ли смысл российскому футболу переходить на систему «весна — осень»

Алина Савинова
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с зимними матчами в чемпионате России.

«В этом сезоне мы ничего не исправим, хотя по последнему туру надо смотреть — там запредельные холода. Будем обсуждать с клубами. А в будущем думать, куда мы движемся, в каких международных соревнованиях играем или не играем. А такая картина никому не нужна. Ни футболистам, ни болельщикам, ни тренерам, ни лиге», — приводит «РБ Спорт» слова Алаева.

Также он ответил, будет ли выходом из этой ситуации переход на схему «весна — осень».

«Что, если бы сейчас играли 30-й тур? Пришлось бы играть. А такая погода может быть и в конце ноября. В начале ноября мы закончить не можем, чтобы уйти на четыре месяца... Преимущество «осени — весны» в том, что мы можем перенести оставшийся тур на будущий год. Клубы будут это обсуждать. Система «весна — осень» дала бы такую возможность? Нет», — добавил специалист.

3 декабря матч 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» (2:0) проводился в условиях сильнейшего снегопада в Москве. Также из-за подобных погодных условий на пол часа была перенесена встреча «Локомотива» и «Зенита» (3:1), которая проводилась на домашнем стадионе железнодорожников.

С сезона-2012/13 в РПЛ действует система «осень-весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poslednij-tur-perenesut-na-vesnu-interv-yu-prezidenta-rpl-o-snezhnom-futbole/
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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«Ахмат» — «Спартак»: видео голов матча

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

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 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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 14 1 4
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