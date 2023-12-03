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Сегодня, 20:21

Пиняев — о победе над «Зенитом»: «У нас хороший коллектив, который может бороться на равных с лидерами»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал победу над «Зенитом» в матче 17-го тура РПЛ (3:1).

— Вы побеждаете «Зенит» второй раз в этом сезоне. О чем это говорит?

— Это показывает, что у нас хороший коллектив, который может бороться на равных с лидерами. «Зенит» приятно побеждать. Но при этом мы должны дальше стараться не терять очки в остальных матчах, потому что с «Зенитом» может быть два матча в сезоне, но остальные 28 мы должны также провести хорошо. И постараться набрать максимальное количество очков за этот отрезок.

— Галактионова сегодня не хватало?

— Конечно, не хватало главного тренера, но он руководил командой с трибуны. Тренеры нашли способы это сделать по телефону или по рации. Многие тренеры, как вы знаете любят сверху смотреть на футбольное поле, так как картинка становится более ясной и есть возможность видеть какие-то моменты по-другому.

— Галактионов из-за одного слова пропустил сегодня игру. Как бы вы охарактеризовали то, что было сегодня на поле одним словом?

— Сплоченность.

Футболисты &laquo;Локомотива&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Зенита&raquo; после ошибки Михаила Кержакова. Мороз и «Локо» свергли «Зенит» с престола. У Дзюбы — голевой пас

Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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 0 : 0
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Пари НН – Урал
 1 : 0
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ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
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 - : -
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