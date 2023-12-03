Антон Миранчук: «Как брат? Нормально»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук ответил на вопрос о своем брате Алексее, который играет за «Аталанту».

«Как брат? Нормально. Планирует ли возвращаться? Не знаю», — сказал Миранчук.

Алексей Миранчук в текущем сезоне сыграл за «Аталанту» 7 матчей и не отметился результативными действиями.