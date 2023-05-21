Алаев — о жесте Соболева: «Такие эпизоды не красят нашу лигу»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал эпизод с удалениями Александра Соболева и Виллиана Роши в матче «Спартак» – ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

На 69-й минуте Соболев после единоборства показал неприличный жест бразильцу. После разговора с ассистентом арбитра Дмитрием Чельцовым Карасев показал красные карточки Соболеву и Роше. Позже на ТВ показали, что Роша повторил жесты Соболева в сторону Чельцова.

«Огненная игра. Может, много брака, но эмоции – огонь. Обе команды хотели победить. Судейство? ЭСК разберется. Немного не понял с удалением. КДК будет разбираться. Могу только сказать, что такие эпизоды не красят нашу лигу. Мы понимаем, что эмоции. Но таких жестов не должно быть. Не до конца понял, за что удалили Рошу. Тяжело судить.

Наверное, Карасев сейчас мог бы выйти и объяснить спорные эпизоды. Уверен, никаких проблем бы не было. В чем сложность? Правила ФИФА? Нет прямого запрета. Даже если ошибся – сказал бы, так было бы меньше обсуждений. Наверное, кому-то из судей начинающих было бы сложно. Но мы же стремимся сделать профессию судьи престижной. И они должны себя готовить. Понимать, что они должны быть публичными, а не закрываться. Сегодня тот самый случай. Мы вышли с этой инициативой, коллеги из РФС рассматривают. Надо менять шаг за шагом», – сказал Алаев.