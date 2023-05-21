Кордоба: «Для меня стадион «Краснодара» и вся клубная инфраструктура уникальны»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился своими впечатлениями от города.

«Я был сильно впечатлен! Все завораживающе — и стадион, и академия «Краснодара». Такая вообще, скорее всего, единственная академия в своем роде. Для меня стадион «Краснодара» и вся клубная инфраструктура уникальны. Все арены разные, но играть тут особенно потрясающе вечером, когда зажигается свет», — приводит Sport24 слова Кордобы.

Колумбийский футболист выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне 30-летний форвард провел 21 матч за «быков» в РПЛ, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. В FONBET Кубке России на его счету 6 забитых мячей и 2 голевые передачи в 13 играх.