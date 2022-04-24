Президент «Ростова» отказался говорить о судействе после матча со «Спартаком»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц коротко подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:2).

«Игра супер. Всех с победой! Судейство? Не комментируем судейство», — заявил Арутюнянц «СЭ».

Для «Ростова» эта победа стала четвертой подряд в чемпионате России, что является повторением клубного рекорда.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 26 матчах. «Спартак» располагается на 10-й позиции с 31 очком после 26 игр.