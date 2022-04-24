Сухина не нашел ошибок в решениях Мешкова в матче «Ростов» — «Спартак»
Экс-арбитр Станислав Сухина в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу судейской бригады в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Спартак» (3:2).
«Я считаю, что все решения были приняты верно. Схожий эпизод с игрой рукой в центре поля в чемпионате Англии и засчитанный гол? Значит, в чемпионате Англии ошиблись», — сказал Сухина «СЭ».
Игру 26-го тура Тинькофф РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.
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|
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|5
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|52
|
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|4
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|46
|
4
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|13
|5
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|
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|8
|6
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|41
|
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|
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|
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|7
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|34
|
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|14
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|
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|
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|26
|8
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|
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|7
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|28
|
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|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
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|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
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|21
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|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|3 : 2
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
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|1
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