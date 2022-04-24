Сухина не нашел ошибок в решениях Мешкова в матче «Ростов» — «Спартак»

Экс-арбитр Станислав Сухина в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу судейской бригады в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Спартак» (3:2).

«Я считаю, что все решения были приняты верно. Схожий эпизод с игрой рукой в центре поля в чемпионате Англии и засчитанный гол? Значит, в чемпионате Англии ошиблись», — сказал Сухина «СЭ».

Игру 26-го тура Тинькофф РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.