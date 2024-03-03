«Балтика» примет «Сочи» в 19-м туре чемпионата России в воскресенье, 3 марта. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, Россия. Начало — в 19:00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Балтика» — «Сочи» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также смотреть матч можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Балтика» набрала 13 баллов в 18 турах и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Сочи» 11 баллов, команда замыкает турнирную таблицу РПЛ.

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