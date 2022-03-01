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Дюков сохранит пост члена исполкома УЕФА после санкций к российскому футболу

Президент РФС Дюков сохранит пост члена исполкома УЕФА после санкций к российскому футболу
Карен Саркисян
Корреспондент
Александр Дюков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сохранит пост члена исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

«Отстранение не коснется российских официальных лиц, представленных в исполнительном комитете и экспертных группах», —заявили в пресс-службе УЕФА.

Напомним, что помимо Дюкова, должности в УЕФА имеют генеральный секретарь РФС Александр Алаев, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и другие российские функционеры.

Вчера, 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/13912047
РФС
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Дюков
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