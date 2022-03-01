Президент РФС Дюков сохранит пост члена исполкома УЕФА после санкций к российскому футболу

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сохранит пост члена исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

«Отстранение не коснется российских официальных лиц, представленных в исполнительном комитете и экспертных группах», —заявили в пресс-службе УЕФА.

Напомним, что помимо Дюкова, должности в УЕФА имеют генеральный секретарь РФС Александр Алаев, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и другие российские функционеры.

Вчера, 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.