Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус в интервью «СЭ» высказал мнение о полузащитнике «Рубина» и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.

— В качестве товара на экспорт Хвича с каждым матчем теряет привлекательность.

— Почему он потускнел?

— Раскусили! Вся лига уже изучила его манеру игры. Знают: если мяч под левой ногой, Хвича ускорится, резко уйдет вправо и пробьет по воротам. К этому привыкли — и за счет подстраховки спокойно с ним справляются. Он не прогрессирует, стал слишком предсказуемым. Вот почему Слуцкий все чаще меняет его во втором тайме.

— Зато с Лисаковичем в Казани, кажется, угадали.

— Это действительно мастеровитый форвард. Быстрый, забивной. Я удивился, что «Локомотив» с легкостью избавился от такого игрока. «Рубину» он точно поможет.

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