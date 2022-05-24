В РФС провели оптимизацию бюджета

Президент РФС Александр Дюков рассказал о ситуации с бюджетом организации на следующий сезон.

— Как РФС будет сокращать расходы? Какое сокращение прогнозируете вы?

— Мы уже провели оптимизацию бюджета. Есть несколько сценариев. Есть базовый сценарий, есть оптимистичный, есть консервативный. Во всех ситуациях предусмотрено сокращение бюджета. Проблем мы не видим. Для нас очень важно сохранить финансирование программы детско-юношеского футбола, финансирование всех наших программ. Вы знаете, что в этом сезоне 165 команд примут участие в соревнованиях юношеской футбольной лиги. Все важные турниры мы проведем. Мы сохраним финансирование детско-юношеского футбола и постараемся оказать помощь академиям.

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение сохранить действующий формат проведения Тинькофф — РПЛ в сезоне-2022/23.