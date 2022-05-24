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Сегодня, 17:26

В РФС провели оптимизацию бюджета

Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Президент РФС Александр Дюков рассказал о ситуации с бюджетом организации на следующий сезон.

— Как РФС будет сокращать расходы? Какое сокращение прогнозируете вы?

— Мы уже провели оптимизацию бюджета. Есть несколько сценариев. Есть базовый сценарий, есть оптимистичный, есть консервативный. Во всех ситуациях предусмотрено сокращение бюджета. Проблем мы не видим. Для нас очень важно сохранить финансирование программы детско-юношеского футбола, финансирование всех наших программ. Вы знаете, что в этом сезоне 165 команд примут участие в соревнованиях юношеской футбольной лиги. Все важные турниры мы проведем. Мы сохраним финансирование детско-юношеского футбола и постараемся оказать помощь академиям.

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение сохранить действующий формат проведения Тинькофф — РПЛ в сезоне-2022/23.

РФС
Александр Дюков
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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