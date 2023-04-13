Смородская считает, что карьера Бердыева в РПЛ завершена

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о карьере Курбана Бердыева в РПЛ.

«Не знаю, в чем именно причина увольнения Бердыева из «Сочи», но весной у команды были не лучшие результаты. Скорее всего, карьера Бердыева в РПЛ завершена, после «Сочи» он вряд ли вернется в клуб чемпионата России. Но в нашем футболе может произойти всякое», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи» 10 апреля. Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.