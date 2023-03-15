Президент «Оренбурга» объяснил, почему матч со «Спартаком» в РПЛ станет важнейшим в сезоне

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мыслями о предстоящем домашнем матче 20-го тура чемпионата России против «Спартака».

«Для многих команд РПЛ матч со «Спартаком» считается важнейшим и самым статусным в сезоне — для вашей команды это так же? Безусловно! «Спартак» — популярная команда в стране. Знаю, что в городе Оренбурге многие болеют за эту команду даже среди друзей и знакомых. Для города это очень заметное событие. Мы в клубе ощущаем настрой болельщиков нашей команды и тех, кто будет поддерживать «Спартак». Надо пожелать обеим командам удачи в этом матче», — цитирует Еремякина Legalbet.

Матч между командами пройдет 18 марта и начнется в 12.00 по московскому времени.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Оренбург» идет восьмым с 28 очками.