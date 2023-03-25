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Сегодня, 11:01

Президент «Лилля» не смог ответить на вопрос о возможном возвращении Языджи в ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
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Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Лилля» Оливье Летан рассказал «СЭ» о том, какими игроками клуба интересовались российские команды.

«Осимхен мог перейти в ЦСКА или «Краснодар»? К сожалению, насчет Виктора и интереса из России не могу ничего сказать, не слышал. Тогда меня еще не было в клубе. Могу лишь отметить, что была всем известная история с Языджи, который сейчас в «Трабзонспоре». Однако в клубе пока никто не может ответить на вопрос о том, может ли игрок снова оказаться в ЦСКА. Неизвестно. Ситуация в мире не позволяет мне сейчас ответить на этот вопрос», — сказал Летан «СЭ».

Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды из «Лилля» во второй половине сезона-2021/22. Турок забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи в 12 матчах за армейцев.

В нынешнем сезоне Языджи находится в аренде в «Трабзонспоре», за который забил 6 мячей и сделал 1 результативный пас в 22 играх.

Футбол
ФК Лилль
ФК Трабзонспор
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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Пари НН – Локомотив
 - : -
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Спартак – Ахмат
 - : -
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Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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