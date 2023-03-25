Бизнесмен Садыгов считает, что в следующем сезон РПЛ может принять участие тридцать шесть команд

Бизнесмен Туфан Садыгов поделился с «СЭ» мнением о возможном расширении РПЛ в следующем сезоне.

— Недавно вы говорили про расширение РПЛ, потому что 16 команд — слишком мало...

— Я не говорил про расширение лиги. Речь шла о том, что у нас мало команд в высшей лиге. Станет больше — увеличится число матчей, лига будет развиваться.

— То есть в следующем сезоне в РПЛ должно быть минимум 18 команд?

— Почему только 18? Можно и 36. У нас большая страна.

Ранее заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев ответил на вопрос о том, возможно ли расширение РПЛ.