Агент Угальде: «Веду переговоры с двумя топ-клубами в Италии»

Курт Морсинк, агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, рассказал о переговорах с клубами из Италии.

«Все слухи о Манфреде Угальде — правда. Я веду переговоры с двумя топ-клубами в Италии», — сказал Курт Морсинк на радио Tigo Sports.

22-летний костариканец играет за «Спартак» с января 2024 года. В 38 матчах он забил 17 голов и сделал 3 результативные передачи.

Действующий контракт Угальде рассчитан до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

«Спартак» после 18 туров с 37 очками занимает 3-е место в турнирной таблице.