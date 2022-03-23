Гинер: «ЦСКА обязательно будет бороться за чемпионство»

Гинер заявил, что ЦСКА будет бороться за чемпионство в РПЛ

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о том, будет ли московский клуб бороться за чемпионство в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ.

«ЦСКА обязательно будет бороться за чемпионство», — заявил Гинер.

После 22 туров РПЛ ЦСКА набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.

(Александра Ланцетова)