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Гинер: «ЦСКА обязательно будет бороться за чемпионство»

Гинер заявил, что ЦСКА будет бороться за чемпионство в РПЛ
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Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о том, будет ли московский клуб бороться за чемпионство в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ.

«ЦСКА обязательно будет бороться за чемпионство», — заявил Гинер.

После 22 туров РПЛ ЦСКА набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.

(Александра Ланцетова)

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
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13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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