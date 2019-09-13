Президент «Арсенала» Аджоев получил медаль за вклад в развитие Тульской области
16:21
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев получил серебряную медаль «За особый вклад в развитие Тульской области», сообщается в Instagram тульского клуба. Соответствующий Указ подписал губернатор региона Алексей Дюмин.
Аджоев занял пост президента «Арсенала» 5 октября 2016 года. В прошлом сезоне команда заняла 6-е место в РПЛ, благодаря чему попала в Лигу Европы.
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