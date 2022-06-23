Президент «Ахмата» уверен, что Ильин принесет много пользы команде
Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал подписание контракта с нападающим Владимиром Ильиным.
23 июня грозненский клуб объявил о возвращении форварда, подписав двухлетний контракт.
«Владимиру Ильину хорошо знакомы требования тренерского штаба во главе с Андреем Талалаевым, и ему не понадобится время на адаптацию. Он уже присоединился к коллективу на сборах в Саранске. Уверен, как и в прошлые сезоны, Ильин принесет много пользы команде. Я желаю Владимиру удачи, голов, и говорю: добро пожаловать домой!» — написал Даудов в своем Telegram-канале.
Ильин выступал за «Ахмат» с января 2020 по июль 2021 года. Затем футболист перешел в «Краснодар». 21 июня краснодарский клуб объявил о расторжении контракта с 30-летним нападающим.
Источник: https://t.me/MDaudov_95/719
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