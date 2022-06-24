Главный тренер сборной Польши — об отстранении Рыбуса: «Он проявил большое понимание»
Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился мнением о решении Федерации футбола Польши отстранить защитника «Спартака» Мацея Рыбуса от участия в матчах национальной команды.
«Это было мое решение. Я позвонил Мацею после нашего тренировочного сбора. Он первым узнал о моем решении, но также проявил большое понимание. Ему пришлось принять сложное решение, я не собираюсь его осуждать. Он знает, что происходит вокруг него, он сказал, что смотрел все матчи сборной в июне. Он очень подбадривал ребят и постоянно был с ними на связи, и они прекрасно понимали его ситуацию», — приводит слова Михневича Sport.pl.
В составе сборной Польши Рыбус провел 66 матчей и забил 2 гола. Со своей национальной командой он играл на Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020.
11 июня футболист на правах свободного агента подписал контракт со «Спартаком». Ранее он играл за «Локомотив» с лета 2017-го.
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