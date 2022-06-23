Джикия высказался о трансферах Рыбуса и Зиньковского
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о первых тренировках с новичками московского клуба: Мачеем Рыбусом и Антоном Зиньковским на первых тренировках сезона. 11 июня Рыбус на правах свободного агента подписал контракт со «Спартаком». Зиньковский перешел в московский клуб 23 июня.
«Рыбуса знаю давно, долгое время играет в России, знаю его по сборной Польши тоже. Качественный, опытный футболист. Что касается Зиньковского, пересекался с ним в сборной (России). Тоже качественный и хороший футболист. Сейчас можно много что говорить, но все будет показывать поле, поэтому всем новичкам удачи, как и нам в целом. Давайте работать, а там посмотрим», — сказал Джикия в интервью для официального сайта «Спартака».
26-летний хавбек Зиньковский выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2021/22 Зиньковский провел за самарский клуб 32 матча, забил 4 мяча и отдал 11 результативных передач.
32-летний поляк Рыбус выступал за «Локомотив» с 2017 года. В прошедшем сезоне защитник провел 26 матчей за московский клуб во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи.
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14
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15
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16
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Локомотив – Н. Новгород
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