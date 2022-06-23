Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:37

Джикия высказался о трансферах Рыбуса и Зиньковского

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о первых тренировках с новичками московского клуба: Мачеем Рыбусом и Антоном Зиньковским на первых тренировках сезона. 11 июня Рыбус на правах свободного агента подписал контракт со «Спартаком». Зиньковский перешел в московский клуб 23 июня.

«Рыбуса знаю давно, долгое время играет в России, знаю его по сборной Польши тоже. Качественный, опытный футболист. Что касается Зиньковского, пересекался с ним в сборной (России). Тоже качественный и хороший футболист. Сейчас можно много что говорить, но все будет показывать поле, поэтому всем новичкам удачи, как и нам в целом. Давайте работать, а там посмотрим», — сказал Джикия в интервью для официального сайта «Спартака».

26-летний хавбек Зиньковский выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2021/22 Зиньковский провел за самарский клуб 32 матча, забил 4 мяча и отдал 11 результативных передач.

32-летний поляк Рыбус выступал за «Локомотив» с 2017 года. В прошедшем сезоне защитник провел 26 матчей за московский клуб во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://youtu.be/KWvK0E6zJRI
Антон Зиньковский
Георгий Джикия
Мацей Рыбус
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 продуктов, улучшающих зрение
По нам соскучились? Российские дзюдо, бобслей и настольный теннис уже вернули на международную арену, кто следующий
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Не стал захлебываться слюнями счастья по поводу Зиньковского. В «Спартаке» многие пропадают». Мнение Червиченко
Президент «Ахмата» уверен, что Ильин принесет много пользы команде
Защитник ЦСКА Фукс продолжит восстановление в Бразилии из-за воспаления сухожилия
«Спартак» показал фото первой тренировки Зиньковского в клубе
«Ахмат» объявил о возвращении Ильина
«Коринтианс» хочет вернуть в клуб защитника «Динамо» Бальбуэну
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник ЦСКА Фукс продолжит восстановление в Бразилии из-за воспаления сухожилия

Президент «Ахмата» уверен, что Ильин принесет много пользы команде
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости