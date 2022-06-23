«Ахмат» объявил о возвращении Ильина

«Ахмат» объявил о подписании нападающего Владимира Ильина. Контракт рассчитан на два года.

21 июня, «Краснодар» объявил о расторжении контракта с 30-летним футболистом. В минувшем сезоне на его счету четыре гола в 24 матчах.

Форвард уже выступал в грозненском клубе с января 2020 по июль 2021 года. Затем футболист перешел в краснодарскую команду. В составе «Ахмата» он провел 36 матчей и забил 11 голов.