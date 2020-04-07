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Пресс-служба «Рубина»: «Переписка Слуцкого и Игнаьева в Instagram — это шутки»

19:50
Иван Игнатьев. Фото Instagram
Иван Игнатьев. Фото Instagram
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Как сообщили «СЭ» в «Рубине», обмен комментариями главного тренера Леонида Слуцкого с нападающим Иваном Игнатьевым в социальной сети носил шуточный характер.

Ранее 21-летний форвард опубликовал фотографию на фоне дороги и автомобиля с подписью «Дальнобойщик Иван». Спустя час наставник прокомментировал публикацию, назвав футболиста злостным нарушителем карантина. Затем игрок и тренер обменялись еще несколькими репликами.

— Если речь идет о переписке Леонида Викторовича Слуцкого и Игнатьева в Instagram, то это шутки, — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба из Казани. (Евгений Белоусов)

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