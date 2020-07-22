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Премьер-лигу могут расширить до 18 клубов ради спасения «Крыльев» и «Оренбурга»

17:50
Премьер-лигу могут расширить до 18 клубов ради спасения «Крыльев» и «Оренбурга». Фото Анна Шаймарданова, ФК «Крылья Советов»
Премьер-лигу могут расширить до 18 клубов ради спасения «Крыльев» и «Оренбурга». Фото Анна Шаймарданова, ФК «Крылья Советов»
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По данным «СЭ», все последние дни в руководстве российского футбола обсуждается вариант, при котором РПЛ все-таки будет расширена до 18 клубов. Первым об этом 20 июля написал Телеграм-канал Вячеслава Короткина «Слава! — новости футбола».

Футболисты &laquo;Химок&raquo;.«Химки» — в РПЛ. В российском футболе есть здравый смысл

К этому подтолкнул новый вектор «Химок», которые еще недавно не планировали выходить в премьер-лигу из ФНЛ, но на флажке поменяли решение и пошли на повышение.

После захода «Химок» РПЛ должны покинуть «Крылья Советов» и «Оренбург», в первую очередь идею расширения выдвигают оренбуржцы, но теперь к ним присоединятся по понятным причинам и самарцы. Аргументация выглядит так, что оба клуба вылетают не по спортивному принципу — они пострадали из-за ситуации с коронавирусом, причем если «Оренбург» зафиксировал ковид у себя в команде, то на положение «Крыльев» повлияло заражение в «Сочи».

Однако не факт, что руководство РФС поддержит идею. Там на данный момент есть большие сомнения в целесообразности увеличения количества участников премьер-лиги. Кроме того, расширение нуждается в согласовании с высшими государственными инстанциями. Финальное решение будет принято на заседании исполкома РФС в пятницу, 24 июля. Если оно станет положительным, то в ФНЛ в сезоне-2020/21 выступит не 20, а 18 клубов. (Отдел футбола)

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