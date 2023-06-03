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Представитель Тюкавина: «Поставил бы Косте за сезон четыре с минусом, ведь блестит только золото»

Алина Савинова
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Менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, подвел итоги сезона для футболиста.

«Титулы зарабатывает команда, один игрок в поле не воин. Мне не стыдно ни за одну минуту игрового времени, которое давали Косте. Не было такого, что он где-то не отработал, не забил. Девять голов в чемпионате, 17 очков по системе «гол плюс пас». Плюс заработал шесть пенальти, которые реализовывал Смолов. Косте только исполнился 21 год, к нему вопросов вообще нет. Наверное, он лучший игрок «Динамо» в этом сезоне. Поставил бы ему за сезон четыре с минусом, ведь как говорил Бышовец, блестит только золото», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

В сезоне-2022/23 20-летний нападающий провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. Тюкавин выступает в РПЛ с 2020 года.

Московская команда заняла 9-е место в чемпионате России, набрав 45 очков за 30 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-tyukavina-ne-sty-dno-ni-za-odnu-minutu-igrovogo-vremeni-kotoroe-davali-koste/
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Локомотив – Торпедо
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3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
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Оренбург – Динамо
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3.06 17:00
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П
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Локомотив

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Спартак

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